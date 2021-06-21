Аршавин назвал главную причину поражения Украины от Австрии

«Надо отдать должное австрийцам. Они очень организованно сыграли, более остро действовали в атаке. Забарный сегодня не всегда хорошо выглядел, через его зону два-три раза прорвались. Но он молодой парень. В целом звёздные игроки есть в сборной Украины, но какой-то командной суперигры мы всё равно не увидели», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что у украинцев есть яркие исполнители, но Австрия гораздо лучше выглядит как команда.

Украина уступила Австрии со счётом 0:1 и заняла третье место в группе C. В плей-офф вышли из этого квартета Нидерланды и Австрия. Украинцам же необходимо дождаться завершения всех оставшихся матчей группового этапа.

Ранее сообщалось, что сборная Украины не потеряла шанс сыграть в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020.