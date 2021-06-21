Сборная Украины не потеряла шанс сыграть в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020

После поражения в матче с Австрией (0:1) Украина заняла третье место в группе C. У неё остаются шансы пройти в плей-офф со своей итоговой позиции, если она останется в четвёрке лучших команд, занявших данное место.

Если вместе с Украиной в 1/8 финала выйдут представители групп A и B, то подопечные Андрея Шевченко проведут первый раунд плей-офф с лучшей командой квартета F. В случае победы украинская сборная сыграет в четвертьфинале в Санкт-Петербурге.

Ранее Зинченко назвал неприемлемой игру Украины в матче Евро-2020 с Австрией.