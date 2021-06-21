Зинченко назвал неприемлемой игру Украины в матче Евро-2020 с Австрией

«Я так разочарован, даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы вели себя на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось», — приводит слова Зинченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что не считает физическую форму ключевой причиной поражения украинской команды.

«Дело больше в менталитете. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выиграть все индивидуальные единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень», — добавил хавбек.

Проиграв Австрии со счётом 0:1, Украина с четырьмя очками заняла третье место в группе C, таким образом сохранив шансы на выход в плей-офф.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, чего не хватило Украине в матче Евро-2020 с Австрией.