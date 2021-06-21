В Мюнхене готовы принять дополнительные матчи Евро-2020

«Мы были бы рады провести ещё один матч в любое время», — приводит слова Зёдера ТАСС со ссылкой на DPA.
Он отметил, что стадион в Мюнхене готов к организации игр при любом развитии событий.
«В условиях пандемии коронавируса было бы неплохо, если бы у УЕФА имелся в наличии план Б», — добавил Зёдер.
На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене уже прошло два из трёх запланированных матчей группового этапа. Также в столице Баварии пройдёт одна игра 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что британские власти изучают возможность изменения правил карантина для проведения финала Евро-2020.