Британские власти изучают возможность изменения правил карантина для проведения финала Евро-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительство изучает возможность внесения изменений в правила соблюдения карантина по прибытии в страну, чтобы Лондон не лишился права принять финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительство изучает возможность внесения изменений в правила соблюдения карантина по прибытии в страну, чтобы Лондон не лишился права принять финальный матч чемпионата Европы по футболу.

«Мы будем разговаривать с Союзом европейских футбольных ассоциаций по поводу того, что они хотят, и посмотрим, сможем ли мы каким-то образом разумно разрешить спор», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Лондонский стадион «Уэмбли» должен принять не только финал Евро-2020, запланированный на 11 июля, но и два полуфинальных матча — 6 и 7 июля.

Ранее в УЕФА опровергли информацию о переносе финала Евро-2020.