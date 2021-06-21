Зеленский поддержал сборную Украины по футболу после поражения от Австрии на Евро-2020

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжёлый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята. Сборная, мы с тобой», — написал Зеленский в своём Twitter.

Украина уступила Австрии со счётом 0:1 и заняла третье место в группе C. В плей-офф вышли из этого квартета Нидерланды и Австрия. Украинцам же необходимо дождаться завершения всех оставшихся матчей группового этапа.

Ранее сообщалось, что Австрия вышла в плей-офф на крупных турнирах впервые с 1954 года.