Нидерланды могут встретиться с Португалией в 1/8 финала Евро, Австрия сыграет с Италией

По итогам трёх матчей групповой стадии определились участники плей-офф чемпионата Европы по футболу от группы C.

По итогам трёх матчей групповой стадии определились участники плей-офф чемпионата Европы по футболу от группы C.

Сборная Нидерландов, с девятью очками занявшая первое место в группе, в 1/8 финала встретится с командой, занявшей третье место в группах D, E или F, среди которых действующие чемпионы Евро — сборная Португалии.

Сборная Австрии, набравшая шесть очков и ставшая второй в группе C, в 1/8 финала сыграет с победителем группы A — Италией.

Занявшая с четырьмя очками третье место сборная Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из четырёх лучших команд, завершивших групповую стадию на третьих местах в своих группах.

Северная Македония, не набравшая очков, завершила выступление на турнире.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч Евро-2020 с командой Дании.