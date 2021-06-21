Нидерланды могут встретиться с Португалией в 1/8 финала Евро, Австрия сыграет с Италией

Сборная Нидерландов, с девятью очками занявшая первое место в группе, в 1/8 финала встретится с командой, занявшей третье место в группах D, E или F, среди которых действующие чемпионы Евро — сборная Португалии.
Сборная Австрии, набравшая шесть очков и ставшая второй в группе C, в 1/8 финала сыграет с победителем группы A — Италией.
Занявшая с четырьмя очками третье место сборная Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из четырёх лучших команд, завершивших групповую стадию на третьих местах в своих группах.
Северная Македония, не набравшая очков, завершила выступление на турнире.
Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч Евро-2020 с командой Дании.