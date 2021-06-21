Фернандес и Кудряшов выйдут в стартовом составе России на матч Евро-2020 с Данией

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом национальной команды на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании. Reuters

Reuters Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом национальной команды на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.