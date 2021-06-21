Фернандес и Кудряшов выйдут в стартовом составе России на матч Евро-2020 с Данией
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом национальной команды на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом национальной команды на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
С первых минут на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене в составе сборной России выйдут: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Артём Дзюба.
Матч сборных России и Дании состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.