Черчесов сравнил нынешнюю сборную России от команды на ЧМ-2018

«Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Разница в том, что там одни были игроки, тут другие. Там более опытные, здесь — менее. Те, футболисты, которые у нас появились, набирают опыт. В дальнейшем он им поможет попадать на такие турниры и выступать на них», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.
Ранее Далер Кузяев заявил, что в первом тайме матча с Данией у сборной России были неплохие подходы.