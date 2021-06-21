Черчесов сравнил нынешнюю сборную России от команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией сравнил нынешнюю национальную команду со сборной на чемпионате мира 2018 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией сравнил нынешнюю национальную команду со сборной на чемпионате мира 2018 года.

«Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Разница в том, что там одни были игроки, тут другие. Там более опытные, здесь — менее. Те, футболисты, которые у нас появились, набирают опыт. В дальнейшем он им поможет попадать на такие турниры и выступать на них», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее Далер Кузяев заявил, что в первом тайме матча с Данией у сборной России были неплохие подходы.