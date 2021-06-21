Кузяев: в первом тайме матча с Данией у сборной России были неплохие подходы

«Я считаю, что в первом тайме были неплохие подходы. Выдали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться, необходимо было забивать. Была возможность вернуться в игру, но третий гол похоронил нас. Счёт нас не устраивал, пришлось раскрываться, рисковать, и пошли ошибки», — сказал Кузяев после матча.
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.
Ранее Александр Соболев призвал не винить Романа Зобнина в поражении России от Дании.