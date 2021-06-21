Черчесов назвал причины поражения России от Дании на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Не сложился результат, на который мы нацеливались. План на игру, который мы выбрали, выдерживался. У нас было несколько хороших моментов, которые могли реализовать. Сценарий матча повернуть, но не забили. И первый же полумомент, который был у соперника, завершился голом», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что во втором тайме команда была намерена отыграться, но в итоге сами себе соорудили гол.

«Замена была готова уже при счёте 0:1, но уже после второго пропущенного мяча мы провели перестановки, перестроились. Отыграли один гол, естественно, хотели больше. Но после подачи углового соперник организовал контратаку. Мы прекрасно знали, что они так быстро действуют на встречных курсах. Они и с австрийцами также действовали, быстро выбегали. В итоге, пропустили две контратаки, поплатились двумя голами», — добавил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

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