Черчесов ответил по поводу выхода на новый уровень футболистов сборной России

«Сложно сказать в процентном отношении. Нам надо спокойно всё проанализировать. На таких турнирах игрок может быть сильным, но не уметь себя организовать. Большие турниры говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, а сильной личностью. Надо проанализировать, у кого из этих спортсменов есть потенциал проявлять свои лучшие качества на подобных первенствах. Играть, извиняюсь, против команд, которые ниже уровнем, дают тебе всё сделать, и здесь — две большие разницы. Ещё раз повторяю, игроки получили определённый опыт, теперь будет смотреть, как это всё будет развиваться», — заявил Черчесов.
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.
Ранее Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020.