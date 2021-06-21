Черчесов ответил по поводу выхода на новый уровень футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией ответил на вопрос, у какого процента игроков от состава команды он на турнире увидел возможность выйти на новый уровень.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией ответил на вопрос, у какого процента игроков от состава команды он на турнире увидел возможность выйти на новый уровень.

«Сложно сказать в процентном отношении. Нам надо спокойно всё проанализировать. На таких турнирах игрок может быть сильным, но не уметь себя организовать. Большие турниры говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, а сильной личностью. Надо проанализировать, у кого из этих спортсменов есть потенциал проявлять свои лучшие качества на подобных первенствах. Играть, извиняюсь, против команд, которые ниже уровнем, дают тебе всё сделать, и здесь — две большие разницы. Ещё раз повторяю, игроки получили определённый опыт, теперь будет смотреть, как это всё будет развиваться», — заявил Черчесов.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020.