Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро

«Есть стратегический план, который мы выдержали. Всё-таки надо сегодня ещё посмотреть игру. В плане качества футбола и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от игры к игре, шли наверх, как планировали. Было бы наивно выходить на пик формы к Бельгии», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Также тренер передавал привет болельщикам сборной России.
«Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.
Ранее Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствоваших на матче с Данией.