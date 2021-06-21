Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Есть стратегический план, который мы выдержали. Всё-таки надо сегодня ещё посмотреть игру. В плане качества футбола и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от игры к игре, шли наверх, как планировали. Было бы наивно выходить на пик формы к Бельгии», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Также тренер передавал привет болельщикам сборной России.

«Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствоваших на матче с Данией.