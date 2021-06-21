Малафеев ответил, можно ли будет считать провалом невыход России в плей-офф Евро-2020

«Можно ли считать Евро провальным, если не выйдем из группы? Мы часто обсуждаем сборную России, её успехи и поражения. Для многих болельщиков проигрыш — это повод для хейта. Но на самом деле Евро и другие крупные турниры показывают реальный уровень игроков и их силу. Наша команда уже всем доказала, что мы легко можем обыграть слабых соперников, можем достойно выглядеть с равными по силам командами, но всё же с грандами пока тягаться тяжело», — приводит слова Малафеева Sport24.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что невыход России в плей-офф Евро-2020 можно будет считать провалом.