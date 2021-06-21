Билялетдинов заявил, что невыход России в плей-офф Евро-2020 можно будет считать провалом

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Футбол прекрасен такими решающими матчами. Дорогого стоит, если они получаются положительными. Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдёт для нас удачно, с положительным результатом», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Он отметил, что у сборной России есть кем играть и забивать, но главное для команды — не делать нелепых ошибок в обороне.

«Может, стоит отдать им мяч, а мы в своём излюбленном стиле будем ловить их на быстрых контратаках. Наш проигрыш и невыход из группы будет провалом. Нужно держать планку после удачного ЧМ. Сейчас ожиданий больше, и они должны быть подкреплены выходом из группы», — добавил Билялетдинов.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Андрей Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020.