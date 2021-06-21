Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020

«Скорее всего, сборная России не выйдет в плей-офф Евро — причин для этого множество. В России вообще большая проблема с футболом. При этом футболисты не виноваты в неоднозначных результатах — виноваты система и жулики, которые в ней работают», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».
Он отметил, что будет болеть за сборную России в матче с датчанами.
«Шансы, конечно, есть, но их очень мало. Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры», — добавил Канчельскис.
Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Андрей Аршавин выразил надежду, что сборной России удастся добиться результата в матче с командой Дании.