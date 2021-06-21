Аршавин: надеюсь, что как-то — непонятно как — Россия всё же сумеет добиться результата в матче с Данией

«Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России, тогда будет легче. Но вообще, конечно, трудно спрогнозировать результат, если взять то впечатление, которое оставили эти сборные в начале турнира. Хоть очковый перевес и в нашу сторону, но в целом всё говорит за сборную Дании. С другой стороны, я надеюсь, что как-то — непонятно как — наша сборная всё же сумеет добиться результата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он отметил, что сборная России редко сама контролирует игру, хочет сама доминировать.

«Не знаю, с чем это связано. Может, считают, что этот состав лучше действует на контратаках. По раскладу датчане, скорее всего, будут владеть преимуществом, а наши за счёт дисциплины, терпения и быстрого перехода из обороны в атаку будут стараться воплотить в жизнь план на игру. То есть забивать голы», — добавил Аршавин.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой посоветовал России тянуть время в матче с Данией на Евро-2020.