Мостовой посоветовал России тянуть время в матче с Данией на Евро-2020

«Сейчас предстоит важный матч, и не стоит обращать внимание, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что всё обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то всё было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Олег Матыцин высказал мнение, что сборная России играет ниже своих возможностей на Евро-2020.