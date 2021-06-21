Матыцин считает, что сборная России играет ниже своих возможностей на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о выступлении национальной сборной на чемпионате Европы по футболу накануне матча заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Дании.

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о выступлении национальной сборной на чемпионате Европы по футболу накануне матча заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Дании.

«Не буду оригинальным. Если говорить коротко, игра российской команды пока оставляет желать лучшего и не вдохновляет, скажем так. Пока наша команда играет ниже своих возможностей, а с чем это связано, наверное, будет дана оценка по итогам турнира», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что сборной России нужно максимально мобилизоваться перед игрой со сборной Дании, чтобы решить задачу выхода в плей-офф.

«Надеюсь, она станет для нашей команды задачей-минимум, а максимальной будет считаться выход в четвертьфинал турнира. Не скажу, что у нас суперсильная группа, но матч Дании и Бельгии заставил задуматься о том, что класс команды, помимо прочего, определяют командный дух, взаимопонимание, мотивация, желание», — добавил министр.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России сразу после матча с Данией на Евро-2020 вылетит в Москву.