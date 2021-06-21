Матыцин считает, что сборная России играет ниже своих возможностей на Евро-2020

«Не буду оригинальным. Если говорить коротко, игра российской команды пока оставляет желать лучшего и не вдохновляет, скажем так. Пока наша команда играет ниже своих возможностей, а с чем это связано, наверное, будет дана оценка по итогам турнира», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он отметил, что сборной России нужно максимально мобилизоваться перед игрой со сборной Дании, чтобы решить задачу выхода в плей-офф.
«Надеюсь, она станет для нашей команды задачей-минимум, а максимальной будет считаться выход в четвертьфинал турнира. Не скажу, что у нас суперсильная группа, но матч Дании и Бельгии заставил задуматься о том, что класс команды, помимо прочего, определяют командный дух, взаимопонимание, мотивация, желание», — добавил министр.
Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что сборная России сразу после матча с Данией на Евро-2020 вылетит в Москву.