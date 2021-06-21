Малафеев считает, что ключевым в матче России и Дании станет первый тайм

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Со стороны датчан будет такой же атакующий футбол, как и в матче с Бельгией. Нам следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего момента. Думаю, всё решится в первом тайме. Если наша команда не совершит ошибок и не пропустит от датчан, мы вполне можем рассчитывать на самый лучший исход», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что не стоит ожидать обилия голов в матче.

«Победы можно добиться за счёт дисциплины и грамотной тактической установки от Черчесова. В удачу тоже будем верить», — добавил Малафеев.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Андрей Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020.