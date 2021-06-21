Сергей Белоголовцев высказался о предстоящем матче сборных России и Дании

«Было бы очень здорово, если бы Черчесов рискнул в матче с Данией и выпустил обновлённый молодёжный состав, который своими быстрыми и динамичными действиями мог бы навязать борьбу сборной Дании», — заявил он в беседе с НСН.
Артист положительно оценил игру Алексея Миранчука в связке с Александром Головиным. Он также выразил надежду, что Миранчук забьёт ещё.
Кроме того, Белоголовцев похвалил болельщиков сборной России за верность команде и призвал всех объединиться перед игрой с Данией.
Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Андрей Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020.