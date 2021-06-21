«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых футболистов сборной России во время Евро-2020

Социальная сеть «Одноклассники» составила список самых обсуждаемых футболистов сборной России в преддверии матча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

Социальная сеть «Одноклассники» составила список самых обсуждаемых футболистов сборной России в преддверии матча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

Как сообщает пресс-служба соцсети, в пятёрку самых обсуждаемых пользователями «Одноклассников» российских футболистов попали Артём Дзюба, Алексей Миранчук, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. Но наиболее активно обсуждали главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что нейросеть предсказала результат сборной России на Евро-2020.