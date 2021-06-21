Захарова от имени МИД пожелала удачи сборной России в матче с командой Дании на Евро-2020

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Ребята, Министерство иностранных дел России вас поддерживает. Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи!» — сказала Захарова в видеообращении, размещённом в её Telegram-канале.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Андрей Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020.