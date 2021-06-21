Самедов: главное — выдержать стартовый натиск Дании

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью — финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

Он отметил, что матч будет очень тяжёлым.

«Датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан», — добавил Самедов.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой посоветовал России тянуть время в матче с Данией на Евро-2020.