Аршавин сравнил сборную России на Евро-2008 и Евро-2020

«Безусловно, в команде есть хорошие футболисты. А могут ли они в одиночку решить? Наверное, да. Но всегда всё равно важно, кто вокруг тебя. Возможно, я и решал какие-то эпизоды, но если бы не было сильных партнёров, то в целом результата бы не было. В этой команде, конечно, есть футболисты, которые могут решить эпизод. Но важно, будут ли у них такие шансы и возможности», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В 2008-м сборная России дошла до полуфинала чемпионата Европы.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Аршавин выразил надежду, что сборной России удастся добиться результата в матче с командой Дании.