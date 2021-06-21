Горецка — о болельщиках: приятно снова видеть 82 млн тренеров, а не 82 млн вирусологов

«Когда болельщики присутствуют на трибунах, это создаёт невероятную атмосферу. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов. Все поют втрое громче, благодаря чему создаётся ощущение, что на стадионе аншлаг. Это даёт нам силы бороться. Мы понимаем, что страна готова к этому турниру. Приятно снова видеть 82 млн тренеров сборной Германии, а не 82 млн вирусологов», — приводит слова Горецки Spox.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, стартовал 11 июня. Сборная Германии по итогам двух туров группового этапа сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. В матче третьего тура Бундестим сыграет со сборной Венгрии. Матч состоится 23 июня в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Шотландии Гилмор сдал положительный тест на коронавирус на Евро-2020.