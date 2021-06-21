Футболист сборной Шотландии Гилмор сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщила Шотландская футбольная ассоциация. 20-летний футболист будет находиться на самоизоляции десять дней, из-за чего пропустит третий матч группового этапа Евро-2020 против сборной Хорватии.

Гилмор был признан лучшим игроком матча Англия — Шотландия (0:0). Полузащитник впервые вышел в стартовом составе национальной команды и был заменён на 76-й минуте.

Матч сборных Хорватии и Шотландии состоится 22 июня в Глазго, начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Робертсон заявил, что Шотландия смогла огорчить Англию на Евро-2020.