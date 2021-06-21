Широков: игра с Данией — это матч равных соперников

«Ожидаю, что Россия сможет выйти в плей-офф. Почему нет? Нам не нужно прыгать выше головы, достаточно лишь сыграть вничью. Трудно сказать, сможем или не сможем, но у нас есть хорошие шансы выйти из группы», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит судить о силе соперника по предыдущим играм на Евро.

«Матч на матч не приходится. По большому счёту игра с Данией — это матч равных соперников. Допускаю, что у Дании могут быть немного более классные игроки, но это не критичная разница, как с теми же бельгийцами», — добавил Широков.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что нейросеть предсказала результат сборной России на Евро-2020.