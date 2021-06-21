Нейросеть предсказала результат сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект на основе обработки набора данных о результатах матчей квалификации чемпионата Европы по футболу и матчей самого турнира, получил прогноз о наиболее вероятном результате сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект на основе обработки набора данных о результатах матчей квалификации чемпионата Европы по футболу и матчей самого турнира, получил прогноз о наиболее вероятном результате сборной России на Евро-2020

Как сообщили РИА Новости в компании «Промобот», согласно прогнозу, сборная России выиграет последний матч группового этапа с Данией и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе, где обыграет Уэльс, после чего в четвертьфинале проиграет Нидерландам.

В заключительном, третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с национальной командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Данией в красной форме.