Онопко — о матче России с Данией на Евро-2020: нельзя бежать с шашками наголо

Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Надеюсь и жду, что мы не проиграем и выйдем из группы. На высказывания датчан не надо обращать внимания, нужно готовиться к игре по своему плану. Задача — выйти из группы и продолжить борьбу на Евро. В игре с финнами сборная России правильно перестроилась», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Он отметил, что в матче с датчанами российской сборной нужно грамотно сыграть как в обороне, так и в атаке.

«Нельзя раскрываться с первых минут, бежать с шашками наголо, отдавать сопернику пространство, блокировать подачи с края — у Дании это хорошо получается», — добавил Онопко.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что нейросеть предсказала результат сборной России на Евро-2020.