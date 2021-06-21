Отец Черышева поделился ожиданиями от матча России и Дании на Евро-2020

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«По составу Дании понятно, что все играют в самых сильных чемпионатах. Тот же Брейтуэйт играет в «Барселоне». Нам нужно будет постараться не терять вторую линию. Если атака у соперников будет идти успешно, то во втором эшелоне важно не потерять позицию», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Он также рассказал, общался ли с сыном накануне матча.

«У нас есть правило: когда такие серьёзные матчи, я никогда ему не звоню заранее, только через два часа после игры. Моя задача — эмоционально поднять его», — добавил отец российского хавбека.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Фабио Капелло пожелал удачи России в матче Евро-2020 с Данией.