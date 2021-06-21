Капелло пожелал удачи России в матче Евро-2020 с Данией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020, в котором россияне сыграют с Данией.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020, в котором россияне сыграют с Данией.

«Очень сложный матч для сборной России. Третья игра в группе всегда требует максимальной концентрации. Я желаю удачи игрокам сборной России. Кто нравится в этом составе? Головин оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, он может брать игру на себя. Я помню его по игре в 18 лет, сейчас же он окреп и способен стать лидером сборной на этом турнире», — цитирует Капелло Sport24.

Матч сборных России и Дании состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что Россия сыграет с Данией в красной форме.