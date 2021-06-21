Колосков: сборная Дании ничуть не сильнее России

«Конечно, я думаю, что Россия обыграет Данию и выйдет в плей-офф. Было бы преступно думать иначе. Другое дело, что это сделать будет непросто. Дания — это крепкая команда. Необходимо играть с максимумом характера, движения и борьбы. Команды примерно равные. Всё будет решать индивидуальное мастерство исполнителей, как в матче с Финляндией. У нас такие футболисты есть: Головин и Миранчук. Остальные — это труженики, которые создают для них условия. Я не видел каких-то козырей у датской сборной. Обычная, хорошая сборная, каких много на ЧЕ. Мы также ничего революционного предложить не можем, да и Дания сильнее играть не сможет. Каких-то сверхожиданий от Дании я не чувствую, команда ничуть не сильнее нашей», — цитирует Колоскова Sport24.

Встреча сборных России и Дании пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гаджиев выразил мнение о том, что сборной России будет непросто в матче с Данией.