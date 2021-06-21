Гаджиев считает, что сборной России будет непросто в матче с Данией

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждёт от матча третьего тура чемпионата Европы, в котором национальная команда встретится с командой Дании.

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждёт от матча третьего тура чемпионата Европы, в котором национальная команда встретится с командой Дании.

«В матче с Бельгией Дания довольно долго вела в счёте. В конечном итоге всё определило индивидуальное мастерство вышедших на замену футболистов сборной Бельгии, являющихся игроками европейского класса. У России, к примеру, таких исполнителей нет. Потому можно сказать, что Дания смогла пережить историю с Эриксеном. Возможно, она стала для них дополнительной встряской. Он недавно приходил к команде на тренировку. Как поётся в нашей песне, «надо играть за себя и за того парня». Датские футболисты это понимают, поэтому нам будет крайне сложно», — приводит слова Гаджиева газета «Известия».

Встреча сборных России и Дании пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» назвал голкипера сборной России, который должен выйти на матч с Данией.