Экс-вратарь «Спартака» назвал голкипера сборной России, который должен выйти на матч с Данией

«Мне трудно сказать, кто сейчас в каком состоянии. У Сафонова не было большой работы в матче с Финляндией. Трудно предполагать, как он будет выглядеть с датчанами. Мне кажется, Сафонов всё-таки встанет в ворота в матче против Дании. Нужно попробовать молодого и перспективного вратаря. Посмотрим, как он проявит себя в ответственных играх. Я думаю, что Шунин не справился с психологией, где-то перегорел и перенервничал», — цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи в 22:00 мск. На данный момент россияне занимают второе место с тремя очками, датчане замыкают таблицу группы В, у них ноль очков.

Ранее Дасаев заявил, что России в матче с Данией нужно реализовывать все моменты.