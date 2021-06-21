Дасаев: с Данией нужно реализовывать все моменты, их много не будет

«Это будет очень тяжёлая игра. Датчане наверняка захотят победить при своих домашних трибунах. Предугадать результат очень тяжело. Но мы верим в свою команду и хотим, чтобы она выиграла этот матч. С финнами где-то нам повезло, где-то мы сами сыграли неплохо в отдельных эпизодах. В матче с Данией нужно реализовывать все моменты. Я уверен, что их будет немного. Очень важно хорошо сыграть в обороне, поскольку ничья нас тоже устроит», — цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 мск. На данный момент россияне занимают второе место с тремя очками, датчане замыкают таблицу группы В, у них ноль очков.

Ранее Василий Березуцкий выразил мнение о том, что сборной России по силам обыграть датчан.