Василий Березуцкий считает, что сборной России по силам обыграть датчан

«Нас устраивает и ничья, хотя нужно играть на победу. Я думаю, что сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть. Не считаю, что они намного сильнее нас. Игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу. Команде необходимо готовиться к контратакам, что для нашей сборной не в новинку. Мы неплохо играем, убегая в быстрые атаки. У нас есть в наличии козыри, на которых мы можем сыграть. Это Александр Головин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба», — заявил Березуцкий в YouTube-программе «Коммент.Шоу».

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 мск. На данный момент россияне занимают второе место с тремя очками, датчане замыкают таблицу группы В, у них ноль очков.

Ранее сообщалось, что Головин оценил свою игру за сборную на Евро-2020 перед матчем с Данией.