Головин оценил свою игру за сборную на Евро-2020 перед матчем с Данией

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией поделился мнением о своей игре на турнире.

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией поделился мнением о своей игре на турнире.

«Прибавлять нужно в статистике. Забивать мячи, отдавать передачи. Больше помогать команде в этом компоненте. А так, думаю, что всё нормально в целом», — сказал Головин на пресс-коференции.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в сборной России жалеют из-за отсутствия российских болельщиков на стадионе на матче с Данией.