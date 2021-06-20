Черчесов: жалеем, что российские болельщики не попадут на стадион на матч с Данией

«Естественно, мы жалеем, что наши болельщики не смогут попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо. Другое дело, что ситуация во всём мире неоднозначная, потому не позволяет им приехать. Фанатов не будет на стадионе, но они будут смотреть игру по телевизору. Наша задача — их порадовать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.
Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее Черчесов высказался о матче сборной Дании с Бельгией.