Черчесов высказался о матче сборной Дании с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры Дании в матче с Бельгией на чемпионате Европы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры Дании в матче с Бельгией на чемпионате Европы.

«У каждой команды есть определённые плюсы и минусы. Первое — нивелировать, вторым — воспользоваться. Поэтому мы настраиваем команду. Что касается матча Бельгии с Данией, то были два разных тайма. В первом датчане доминировали, во втором бельгийцы взяли себя в руки», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной России Александр Головин назвал сборную Дании мощной командой.