Головин назвал сборную Дании мощной командой

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поделился мнением о команде Дании перед матчем третьего тура чемпионата Европы.

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поделился мнением о команде Дании перед матчем третьего тура чемпионата Европы.

«Увидели по прошлой встрече, что очень мощная команда, высокий темп игры. Играть будет сложно. Очень мощные фланги, хорошая тактика. Команда очень высокого уровня. Недооценок быть не может», — сказал Головин на пресс-конференции.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков сборной России перед матчем Евро-2020 с Данией.