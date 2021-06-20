Черчесов рассказал о состоянии игроков сборной России перед матчем Евро-2020 с Данией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о состоянии игроков национальной команды перед матчем заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
Черчесов рассказал о состоянии игроков сборной России перед матчем Евро-2020 с Данией
  • Reuters

«Готов ли Фернандес? Будет ли играть Сафонов? Тренировались кто-то больше, кто-то меньше. Понятно, после двух матчей есть те или иные вопросы по состоянию игрока. Медицина работает. Вечером мне скажут, кто в каком состоянии. Кто-то тренировался с ограничениями. Вопросы есть, которые к вечеру должны быть закрыты. А кто играет — объявим завтра», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее Черчесов ответил, устроит ли Россию ничья в матче Евро-2020 с Данией.

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