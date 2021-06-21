Селекционер: Миранчук не подходит сборной России по стилю

«Миранчук забил мяч в матче с финнами и во втором тайме действовал неплохо, когда оказался наверху ромба. В целом же он не подходит этой сборной по стилю. Это как поставить Неймара в «Атлетико» — ничего хорошего из этого не выйдет. Я не фанат Алексея, но при этом понимаю, что его уровень игры один из самых высоких среди российских игроков. Люди требуют приглашать в сборную только лучших. Однако это так не работает. Он не может полноценно подстроиться к этой системе, а у команды есть ограничения. Ещё до Евро-2020 я поставил Бельгию на первое место, Данию — на второе, а Россию — на третье. Пока мой прогноз сбывается, хотя буду рад, если ошибусь с нашей командой», — сказал Нечипоренко в интервью RT.

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