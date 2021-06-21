Селекционер объяснил, почему Черчесов не заслуживает критики в свой адрес

«Сейчас многие критикуют Станислава Черчесова и его выбор, однако мне бы хотелось защитить наставника. Ресурс сборной России по футболу весьма ограничен. Посмотрите на Турцию, у которой он гораздо больше. При сильном подборе футболистов, в том числе выступающих за границей или в ведущих местных командах, они занимают последнее место в своей группе. Мы же находимся на второй строчке, хотя рассчитывать у нас особо не на кого. Есть реальные проблемы с центральными защитниками — Дмитрия Баринова ставят в центральную тройку не от хорошей жизни. Продвижение мяча тоже ограниченное: у Георгия Джикии оно получше, но тоже далеко не на высоком европейском уровне», — сказал Нечипоренко RT.

В настоящий момент сборная России выступает на чемпионате Европы. После двух туров группового раунда коллектив Станислава Черчесова занимает второе место, имея три очка.

Ранее Геркус высказался о негативном фоне вокруг сборной России.