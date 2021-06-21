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21 июня
Геркус высказался о негативном фоне вокруг сборной России
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему негативного эмоционального фона вокруг сборной России по футболу.
Геркус высказался о негативном фоне вокруг сборной России
  • РИА Новости
Геркус высказался о негативном фоне вокруг сборной России
  • РИА Новости
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему негативного эмоционального фона вокруг сборной России по футболу.

«Что касается бренда сборной России, то многое делается в этом, приобретается популярность в регионах… Также есть тяжёлый информационный фон в прессе — с ним работа ведётся неинтенсивно. Хейт сборной России надо снимать: нехорошо, что национальную команду полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история, с ней нужно работать. Это комплексная работа пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что не существует диалога. Нужно много маленьких шагов. Мало плакатов «Наши парни, играем за вас». Поймите, потребности людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной банально не доносятся факты: по статистике, российская команда пробежала больше всех, при этом существует мнение, что сборная не старается. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия — это нужно доносить до болельщиков», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

В настоящий момент сборная России выступает на чемпионате Европы. После двух туров группового раунда коллектив Станислава Черчесова занимает второе место, имея три очка.

Ранее Орлов выразил мнение, что партнёры по сборной России не понимают Головина.

Новости smi2.ru
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