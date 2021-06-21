Орлов считает, что партнёры по сборной России не понимают Головина

«Дело в том, что Головин просто не сыгран с этими партнёрами. Они его не понимают. У Головина другой футбольный интеллект. Саша всё время ищет какие-то варианты, а адресатов не находит. Конечно, Черчесов был бы рад видеть у себя в составе трёх-четырёх человек из одной команды, которые находятся примерно на одном уровне понимания игры. Но... В этом компоненте Головин превосходит остальных. Разве он умышленно передерживает мяч и тянет одеяло на себя? Нет. Нельзя его порицать. Так получается. Что делают его партнёры? Знаете, что бросается в глаза? Мы мало играем без мяча и мало открываемся. Это свидетельствует о физических возможностях футболистов. Кто у нас в основном бегает — Головин и Кузяев... А остальные? Саша просто не может понять: кому, куда и когда ему отдавать пасы. В этом плане уже хорошо, что он хотя бы мяч может придержать. Если не Головин, то у нас вообще мяч не будет держаться! Остальные полузащитники делают одно-два касания, сразу же следует потеря. Или начинаются пасы назад», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее Василий Березуцкий выразил мнение, что сборной России по силам обыграть датчан.