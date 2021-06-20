Черчесов прокомментировал высказывания датчан перед матчем с Россией на Евро-2020

«Давайте поверю вам на слово, я интервью не слышал — что сказали, какой интонацией. Это крупный турнир, мы на него пробились. Есть какое-то уважение. Мы тоже испытываем ко всем уважение. Одни сказали так, другие — по-другому. Нормальный рабочий тренерский ответ», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.
Ранее Юсуф Поульсен заявил, что, если Дания не сможет победить Россию, значит, она не заслуживает игры в плей-офф.