Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу Евро-2020 с Данией

«Мы провели в плановом режиме восстановление. Кто не играл, тот тренировался. Это обычная практика. Разобрали свою игру с финнами и соперника. Никаких новшеств с нашей стороны не было. Погода была отличная. У нас было на один день больше для подготовки. Самое главное — как им воспользоваться», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.
Ранее сообщалось, что сотрудники посольства в Копенгагене поддержат сборную России в матче Евро-2020 с Данией.