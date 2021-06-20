Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу Евро-2020 с Данией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

«Мы провели в плановом режиме восстановление. Кто не играл, тот тренировался. Это обычная практика. Разобрали свою игру с финнами и соперника. Никаких новшеств с нашей стороны не было. Погода была отличная. У нас было на один день больше для подготовки. Самое главное — как им воспользоваться», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства в Копенгагене поддержат сборную России в матче Евро-2020 с Данией.