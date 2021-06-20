Сотрудники посольства в Копенгагене поддержат сборную России в матче Евро-2020 с Данией

Как сообщает «Матч ТВ», сотрудники российского посольства планируют прийти на стадион в Копенгагене в количестве 30—35 человек. Для матча они подготовили баннер, на котором написано: «Здесь нас мало, дома — миллионы».
Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.
Ранее сообщалось, что сборная России заселилась в отель в Копенгагене перед матчем Евро-2020 с Данией.