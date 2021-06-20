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20 июня
В сборной России рассказали о реакции игроков на высказывания датчан перед матчем Евро-2020
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как в команде отреагировали на высказывания игроков сборной Дании перед матчем команд в рамках заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
В сборной России рассказали о реакции игроков на высказывания датчан перед матчем Евро-2020
  • Reuters
В сборной России рассказали о реакции игроков на высказывания датчан перед матчем Евро-2020
  • Reuters
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как в команде отреагировали на высказывания игроков сборной Дании перед матчем команд в рамках заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Мы рекомендуем игрокам много чего не читать и не смотреть. Очень много информации идёт от тренеров, от игроков, специалистов, актёров. Сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке к игре. Что касается мотивации, у нас нет с этим проблем. Мы чётко понимаем цену матча, цену очков. Дополнительно нам ничего не нужно. Не слышал, чтобы ребята обсуждали эти слова датчан. Не вижу ничего плохого в этих заявлениях. Футболист высказывает своё мнение. Он посмотрел две наши игры и составил какое-то впечатление. Завтра всё увидим», — приводит слова Владимирова «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее Юсуф Поульсен заявил, что, если Дания не сможет победить Россию, значит, она не заслуживает игры в плей-офф.

Новости smi2.ru
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