В сборной России рассказали о реакции игроков на высказывания датчан перед матчем Евро-2020

«Мы рекомендуем игрокам много чего не читать и не смотреть. Очень много информации идёт от тренеров, от игроков, специалистов, актёров. Сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке к игре. Что касается мотивации, у нас нет с этим проблем. Мы чётко понимаем цену матча, цену очков. Дополнительно нам ничего не нужно. Не слышал, чтобы ребята обсуждали эти слова датчан. Не вижу ничего плохого в этих заявлениях. Футболист высказывает своё мнение. Он посмотрел две наши игры и составил какое-то впечатление. Завтра всё увидим», — приводит слова Владимирова «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее Юсуф Поульсен заявил, что, если Дания не сможет победить Россию, значит, она не заслуживает игры в плей-офф.